Еврокомиссия может дать Украине €50 млн на Фонд энергоэффективности

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем сообщил, что к конца 2017 года будут решены все вопросы о выделении Европейской комиссией 50 млн евро на Фонд энергоэффективности. Об этом передает пресс-служба правительства.

"Мы также благодарны за предыдущее решение Еврокомиссии выделить 50 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности и рассчитываем на завершение всех переговорных формальностей уже до конца года. Со своей стороны могу заверить, что Правительство продолжит реформы в сфере энергоэффективности, чтобы в следующем году мы смогли получить дополнительную финансовую помощь ЕС в объеме еще 50 млн евро", - сказал Гройсман.

Премьер-министр также выразил благодарность другим участникам проекта финансирования Фонда, а именно Правительству Германии, Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирному банку.