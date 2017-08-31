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Еврокомиссия может дать Украине €50 млн на Фонд энергоэффективности
31.08.2017 19:17

Еврокомиссия может дать Украине €50 млн на Фонд энергоэффективности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем сообщил, что к конца 2017 года будут решены все вопросы о выделении Европейской комиссией 50 млн евро на Фонд энергоэффективности. Об этом передает пресс-служба правительства.

"Мы также благодарны за предыдущее решение Еврокомиссии выделить 50 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности и рассчитываем на завершение всех переговорных формальностей уже до конца года. Со своей стороны могу заверить, что Правительство продолжит реформы в сфере энергоэффективности, чтобы в следующем году мы смогли получить дополнительную финансовую помощь ЕС в объеме еще 50 млн евро", - сказал Гройсман.

Премьер-министр также выразил благодарность другим участникам проекта финансирования Фонда, а именно Правительству Германии, Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирному банку.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Соединенные Штаты америки намерены инвестировать в проекты ветровой энергетики в Украине 400 миллионов долларов.

Теги материала: Владимир Гройсман, Еврокомиссия, фонд, энергоэффективность
Новости СМИ2
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