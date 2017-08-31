В Днепре и Черновцах чиновникам запретили приходить на 1 сентября

Днепропетровские и черновицкие чиновники не смогут попасть на школьные торжества 1 сентября.
Согласно распоряжению мэров Днепра и Чернигова, работники городских советов не имеют права присутствовать на школьных торжествах.
Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook отметил, что исключением станут только те чиновники, которые ведут в школу собственных детей.
"Хватится пиариться. Работать идите", - написал Филатов.
В свою очередь городской голова Черновцов Алексей Каспрук объяснил запрет следующим образом - чтобы чиновники "не мурыжили детей и родителей пламенными выступлениями".
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко заявил, что развитие школ в сельской местности является приоритетом в сфере образования.