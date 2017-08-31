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В ЕС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по Brexit
31.08.2017 17:39

В ЕС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по Brexit

Европейский союз и Великобритания не могут достичь прогресса в переговорах по Brexit. Такое заявление сделал председатель делегации ЕС Мишель Барнье, пишет Deutsche Welle.

По словам европейского дипломата, третий раунд переговоров не дал результатов.

"Стороны далеки от существенных подвижек в принципиально важных вопросах", - заявил Барнье во время пресс-конференции в Брюсселе.

Вместе с тем он отметил, что из-за таких темпов переговоров график процесса срывается. Так, запланированное на октябрь обсуждение модели будущих отношений Лондона и Брюсселя не может начаться, ведь сначала нужно урегулировать ключевые вопросы Brexit.

Стоит отметить, что раньше ожидали окончания переговоров по выходу Великобритании из ЕС до конца 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Великобритании заявили, что страна чувствует себя в хорошей позиции на переговорах с Европейским союзом касательно Brexit, и до октября намерена начать обсуждение своих будущих отношений с Евросоюзом.

Теги материала: Великобритания, Евросоюз, Brexit, переговоры
Новости СМИ2
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