В ЕС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по Brexit

MIGnews.com.ua

Европейский союз и Великобритания не могут достичь прогресса в переговорах по Brexit. Такое заявление сделал председатель делегации ЕС Мишель Барнье, пишет Deutsche Welle .

По словам европейского дипломата, третий раунд переговоров не дал результатов.

"Стороны далеки от существенных подвижек в принципиально важных вопросах", - заявил Барнье во время пресс-конференции в Брюсселе.

Вместе с тем он отметил, что из-за таких темпов переговоров график процесса срывается. Так, запланированное на октябрь обсуждение модели будущих отношений Лондона и Брюсселя не может начаться, ведь сначала нужно урегулировать ключевые вопросы Brexit.

Стоит отметить, что раньше ожидали окончания переговоров по выходу Великобритании из ЕС до конца 2017 года.