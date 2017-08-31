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В ГПУ объяснили обыски в приемной у Добродомова
31.08.2017 17:24

В ГПУ объяснили обыски в приемной у Добродомова

Генеральная прокуратура Украины раскрыла подробности инцидента с обысками у народного депутата Дмитрий Добродомова.

По данным пресс-службы ГПУ, с марта 2014 года проводится расследование преступных схем Сергея Курченко и связанных с ним чиновников прежней власти.

"В ходе досудебного следствия, 31 августа было запланировано проведение ряда обысков в помещениях бывших высокопоставленных правоохранительных органов Украины, причастность которых к совершению и сокрытию преступлений проверяется в уголовном производстве. До начала обыска на двери одного из жилых помещений в Киеве была обнаружена надпись о наличии там общественной приемной народного депутата Украины", - отметили в ГПУ.

При этом было сказано, на официальном портале Верховной Рады нет информации о регистрации общественной приемной по данному адресу.

"С целью соблюдения гарантий депутатской деятельности следователи предложили представителям народного депутата в случае наличия предоставить документы, подтверждающие его пользование указанным помещением", - говорится в сообщении.  

В ГПУ отметили, что в предоставленных документах действительно присутствовала информация о договоре. согласно которому нардеп использует помещения (его ипотекодержателем является один из бывших высокопоставленных чиновников Украины).

"В связи с тем, что в уголовном производстве в настоящее время отсутствуют сведения о причастности упомянутого народного депутата к преступлениям, обыск в помещении партийной организации не проводился", - подчеркнули в ГПУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники правоохранительных органов по ошибке пришли с обыском в офис народного депутата Украины Дмитрия Добродомова.

Теги материала: ГПУ, народный депутат, обыск
Новости СМИ2
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