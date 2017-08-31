Жебривский: Мошенники от моего имени "рекомендуют" жертвовать на "благотворительность"

MIGnews.com.ua

Неизвестные от имени главы Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Жебривского рекомендуют украинцам перечислить средства на благотворительность. Об этом губернатор Донецкой области написал на своей странице в Facebook.

"В Донецкой области под видом благотворителей орудуют мошенники! Как мне докладывают, в области появилась группа мошенников, которые присылают письма или звонят руководителям крупных предприятий, организаций, фермерских хозяйств и, называя себя моими советниками или помощниками моих заместителей, "настоятельно рекомендуют" срочно перечислить средства якобы для того, чтобы отправить на отдых детей социально уязвимых категорий", - отметил Жебривский.

При этом он подчеркнул, что никого не отправлял и не будет отправлять на сбор средств, и что "поручений собирать средства с бизнеса на оздоровление детей или еще на какие-то нужды" никогда не давал и не будет.

"Кому поступят такие письма или звонки - немедленно сообщайте в облгосадминистрацию и правоохранительные органы.

Правоохранителям я уже дал поручение безотлагательно и жестко реагировать на такие факты. Мошенники должны быть найдены и наказаны!" - констатировал Жебривский.