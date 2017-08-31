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Контактная группа провела видеоконференцию с участием представителей ОРДЛО
31.08.2017 16:22

Контактная группа провела видеоконференцию с участием представителей ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию, во время которой обсудила нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Украинская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа. В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей, - написала Олифер.

При этом она подчеркнула, что об этом свидетельствует ряд фактов, в частности, отсутствие соответствующих распоряжений среди боевиков.

Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден, - отметила Олифер.

Вместе с тем она призвала СММ ОБСЕ расследовать нарушения режима тишины и наказать виновных.

Также отмечается, что боевиков призвали обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители незаконных вооруженных формирований 19 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в течение 30 августа.

Теги материала: Контактная группа, Донбасс, режим прекращения огня, боевики
Новости СМИ2
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