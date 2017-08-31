Омелян озвучил уровень убытков "Укрзализныци" из-за коррупции

MIGnews.com.ua

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки ПАО "Укрзализныця" из-за коррупции и неэффективного использования средств достигают 10-15 миллиардов гривен в год, пишет УНИАН .

"Я знаю, какой ресурс (в "Укрзализныце", - ред.) разворовывается и неэффективно используется, что приводит к большим убыткам. Это 10-15 миллиардов гривен в год, а может, и больше", - заявил украинский министр в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации.

Также глава Мининфраструктуры Украины отметил, что эти средства могли бы быть направлены на закупку новых локомотивов, запуск программ по обновлению подвижного состава или на строительство новых железнодорожных путей.