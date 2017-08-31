В Европе отреагировали на выдворение из Украины российской журналистки

MIGnews.com.ua

Европейская комиссия ждет от украинских властей соблюдения демократических стандартов при принятии решений о запрете на въезд в страну, а также выдворении иностранных журналистов, пишет УНИАН.

По словам представителя Еврокомиссии Майи Косьянчич, Киев должен соблюдать право на свободу выражений.

"Когда речь идет о случае с российским журналистом, я хочу подчеркнуть, что защита национальной безопасности и граждан должна быть обеспечена без нарушений основных прав и свобод, включая европейскую Конвенцию по правам человека, и любые подобные решения должны приниматься осторожно, с соблюдением права на свободу выражения. Мы ожидаем, что украинские власти воздержатся от применения чрезмерных ограничений в вопросе свободной подачи СМИ информации", - заявила евродипломат.

Вместе с тем Косьянчич никак не прокомментировала выдворение из Украины двоих испанских жерналистов.