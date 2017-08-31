В Запорожье ночью нельзя будет купить алкоголь

Депутаты Запорожского городского совета поддержали запрет на продажу алкоголя в ночное время, сообщает местное издание 061.ua.
"За решение об ограничении розничной продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива с 22:00 до 12:00 проголосовали 39 депутатов. Ограничение будет действовать во всех магазинах. В этом время купить алкоголь можно будет только в ресторанных заведениях", - отмечается в сообщении.
По мнению запорожских депутатов, данное решение поможет снизить уровень преступности в городе.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 6 июня, вступает в силу решение суда об отмене запрета продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 в пределах городской черты Киева.