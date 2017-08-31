В Запорожье ночью нельзя будет купить алкоголь

MIGnews.com.ua

Депутаты Запорожского городского совета поддержали запрет на продажу алкоголя в ночное время, сообщает местное издание 061.ua .

"За решение об ограничении розничной продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива с 22:00 до 12:00 проголосовали 39 депутатов. Ограничение будет действовать во всех магазинах. В этом время купить алкоголь можно будет только в ресторанных заведениях", - отмечается в сообщении.

По мнению запорожских депутатов, данное решение поможет снизить уровень преступности в городе.