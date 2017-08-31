Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В Запорожье ночью нельзя будет купить алкоголь
31.08.2017 14:19

В Запорожье ночью нельзя будет купить алкоголь

Депутаты Запорожского городского совета поддержали запрет на продажу алкоголя в ночное время, сообщает местное издание 061.ua.

"За решение об ограничении розничной продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива с 22:00 до 12:00 проголосовали 39 депутатов. Ограничение будет действовать во всех магазинах. В этом время купить алкоголь можно будет только в ресторанных заведениях", - отмечается в сообщении.

По мнению запорожских депутатов, данное решение поможет снизить уровень преступности в городе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 6 июня, вступает в силу решение суда об отмене запрета продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 в пределах городской черты Киева.

Теги материала: Запорожье, алкоголь, запрет, ночь
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину
Важное
СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину
В СБУ заявили, что следят за обходом блокировки российских соцсетей
Важное
В СБУ заявили, что следят за обходом блокировки российских соцсетей
Китай ввел запрет на импорт продуктов из КНДР
Важное
Китай ввел запрет на импорт продуктов из КНДР
САП попросила суд назначить Сусу залог в 5 млн гривен
Важное
САП попросила суд назначить Сусу залог в 5 млн гривен
В Сумской области суд запретил Русский культурный центр
Важное
В Сумской области суд запретил Русский культурный центр
В Госпогранслужбе рассказали, сколько российских артистов не пустили в Украину
Важное
В Госпогранслужбе рассказали, сколько российских артистов не пустили в Украину

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика