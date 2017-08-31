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Правоохранители по ошибке пришли с обыском в приемную Добродомова
31.08.2017 13:58

Правоохранители по ошибке пришли с обыском в приемную Добродомова

Сотрудники правоохранительных органов по ошибке пришли с обыском в офис народного депутата Украины Дмитрия Добродомова. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

По словам народного избранника, правоохранители пришли в его приемную в Киеве по "делу Курченко", однако потом признали, что ошиблись.

"Сейчас в помещение моей депутатской приемной в Киеве пытаются ворваться работники СБУ и прокуратуры. Без объяснений... Лично я нахожусь сейчас во Львове - на своем округе. Юрий Луценко, можете объяснить, в чем дело?!" - отметил Добродомов.

И добавил: "Они объясняют это тем, что есть какое-то уголовное производство, связанное с фирмами, которые касаются Курченко... Я за то, чтобы они проводили те следственные действия, которые нужны, но меня беспокоит то, что видя вывеску "Приемная народного депутата" они пытались силой туда ворваться, то есть для них, я так понимаю, это не является препятствием".

Нардеп утверждает, что арендует это помещение уже третий год.

"Мы арендуем помещение у женщины-частного предпринимателя. Все официально. Уже третий год. Я так понимаю, что в мою приемную и офис партии "Народный контроль" пришли искать Курченко или Пшонку?!) Через почти четыре года…", - подчеркнул депутат.

По словам Добродомова, обыски правоохранители так и не проводили, а в протоколе они написали, что "ошиблись адресом".

"Пишут протокол о том, что они ошиблись - они сверили документы и сказали, что теперь все в порядке. Но это после того, как туда прибыли народные депутаты Сергей Власенко, Иван Крулько, Вадим Ищенко (все от фракции" Батькивщина "- ред.). Они туда срочно прибыли, потому что есть в Киеве. Они объяснили правоохранителям, что те грубо нарушают закон,- заявил нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 29 августа, сотрудники правоохранительных органов Николаева пришли с обысками к ряду депутатов городского совета и местным предпринимателям.

Теги материала: Киев, народный депутат, обыск, правоохранители
Новости СМИ2
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