После обвинений в кумовстве генпрокурор Финляндии подал в отставку

MIGnews.com.ua

Генеральный прокурор Финляндии Матти Ниссинен покинул свой пост после того, как против него открыли дело по обвинению в конфликте интересов. Об этом сообщает EUobserver .

Чиновника обвинили в том, что для предоставления тренинговых услуг прокуратуре он нанял компанию собственного брата. Такие действия следователи назвали кумовством и конфликтом интересов, однако сам Ниссинен заявляет о своей невиновности.

Уже на следующей неделе власти Финляндии планируют назначить нового прокурора, который заменит Ниссинена.