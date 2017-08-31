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После обвинений в кумовстве генпрокурор Финляндии подал в отставку
31.08.2017 13:52

После обвинений в кумовстве генпрокурор Финляндии подал в отставку

Генеральный прокурор Финляндии Матти Ниссинен покинул свой пост после того, как против него открыли дело по обвинению в конфликте интересов. Об этом сообщает EUobserver.

Чиновника обвинили в том, что для предоставления тренинговых услуг прокуратуре он нанял компанию собственного брата. Такие действия следователи назвали кумовством и конфликтом интересов, однако сам Ниссинен заявляет о своей невиновности.

Уже на следующей неделе власти Финляндии планируют назначить нового прокурора, который заменит Ниссинена.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 27 июля, премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке министра внутренних дел страны Андерса Игемана и министра инфраструктуры Анны Юханссон из-за скандала вокруг утечки информации из базы персональных данных граждан.

Теги материала: Финляндия, Генеральный прокурор, увольнение, дело
Новости СМИ2
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