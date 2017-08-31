После обвинений в кумовстве генпрокурор Финляндии подал в отставку

Генеральный прокурор Финляндии Матти Ниссинен покинул свой пост после того, как против него открыли дело по обвинению в конфликте интересов. Об этом сообщает EUobserver.
Чиновника обвинили в том, что для предоставления тренинговых услуг прокуратуре он нанял компанию собственного брата. Такие действия следователи назвали кумовством и конфликтом интересов, однако сам Ниссинен заявляет о своей невиновности.
Уже на следующей неделе власти Финляндии планируют назначить нового прокурора, который заменит Ниссинена.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 27 июля, премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке министра внутренних дел страны Андерса Игемана и министра инфраструктуры Анны Юханссон из-за скандала вокруг утечки информации из базы персональных данных граждан.