На фоне ситуации вокруг КНДР Япония хочет значительно увеличить оборонный бюджет

Представители министерства обороны Японии попросили выделить дополнительные 5,26 триллиона японских иен (48 миллиардов долларов) для оборонного бюджета страны на следующий фискальный год, начинающийся в апреле. Об этом сообщает DW.
В ведомстве хотят, чтобы оборонный бюджет был увеличен на 2,5% по сравнению с 2016 годом в связи с недавними испытаниями ракет Северной Кореей и пролетом баллистической ракеты над территорией Японии.
Достаточно большую часть суммы планируется использовать на закупку ракет-перехватчиков, включая разработанные вместе с Соединенными Штатами Америки. указанные ракеты будут использоваться в случае обстрелов Корейской народно-демократической республикой территории Японии. Остальная сумма пойдет на закупку разведывательных беспилотных самолетов и расширения флота.
Министерство финансов должно рассмотреть запрос министерства обороны, после чего его передадут в парламент.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Япония попросила Соединенные Штаты Америки предложить Организации Объединенных Наций новые санкции Совета Безопасности ООН в отношении Корейской народно-демократической республики, которые могут ударить по поставкам нефти и экспорту текстиля.