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Украина направила в Совбез ООН жалобу на Россию
31.08.2017 12:26

Украина направила в Совбез ООН жалобу на Россию

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций вскоре должен заслушать факты нарушения со стороны РФ решения Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, пишет УНИАН.

По словам украинского дипломата, речь идет о судебном решении, предусматривающем возобновление деятельности Меджлиса и доступу к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.

"Для нас было важно, чтобы Совет Безопасности ООН также занимался этим вопросом и заслушал результаты выполнения приказа суда для того, чтобы этот вопрос не был чисто российско-украинским. А чтобы Совбез также был частью дискуссии, и чтобы это было наглядно, что Россия не выполняет и почему Россия не выполняет", - заявила Зеркаль.

Также замглавы украинского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Киев направил Москве дипломатическую ноту с просьбами сообщить о ходе выполнения приказа суда ООН еще в мае.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат Украины и глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что, несмотря на решение Международного суда Организации Объединенных Наций о возобновлении деятельности Меджлиса в Крыму, Российская Федерация наращивает репрессии против крымских татар.

Теги материала: МИД Украины, Крым, Меджлис, ООН
Новости СМИ2
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