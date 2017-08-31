СБУ расследует несколько покушений на Порошенко

MIGnews.com.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины расследуют два уголовных дела по фактам возможного покушения на жизнь президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины.

Отмечается, что, по состоянию на вторник, 29 августа, в производстве Службы безопасности Украины находятся два дела по ст.112 Уголовного кодекса Украины по факту возможного посягательства на жизнь главы государства.

Однако обстоятельства дел не сообщаются.