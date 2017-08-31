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СБУ расследует несколько покушений на Порошенко
31.08.2017 12:00

СБУ расследует несколько покушений на Порошенко

Сотрудники Службы безопасности Украины расследуют два уголовных дела по фактам возможного покушения на жизнь президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины.

Отмечается, что, по состоянию на вторник, 29 августа, в производстве Службы безопасности Украины находятся два дела по ст.112 Уголовного кодекса Украины по факту возможного посягательства на жизнь главы государства.

Однако обстоятельства дел не сообщаются.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, избиение депутата Харьковского областного совета, главы правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха было заказано с целью запугивания чиновника, чтобы тот отказался от своей активной гражданской позиции. Следствие будет рассматривать запугивание в качестве одной из основных версий.

Теги материала: СБУ, Петр Порошенко, покушение, президент
Новости СМИ2
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