Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко подписал указ об усилении мер по кибербезопасности
31.08.2017 11:51

Порошенко подписал указ об усилении мер по кибербезопасности

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении мероприятий по кибербезопасности в стране. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

По полученным данным, глава государства поставил подпись под указом №254/2017 и тем самым ввел в действие решение СНБО от 10 июля 2017 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации", введенного в действие указом президента Украины от 13 февраля 2017 года № 32".

В соответствии с документом на протяжении трех месяцев правительство должно урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги по доступу к сети Интернет у операторов телекоммуникаций, у которых нет документов, подтверждающих соответствие системы защиты информации установленным требованиям в сфере защиты информации.

Также Кабинет министров должен при участии Службы безопасности подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов.

В то же время Администрация Госспецсвязи вместе с Национальной полицией Украины должны активизировать сотрудничество с иностранными партнерами в сфере противодействия кибератакам.

Согласно документу правительство должно:

  • обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов;
  • принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечения его функционирования;
  • обеспечить безусловное выполнение государственными органами законодательства в сфере технической защиты информации, а также оперативно реагировать в установленном порядке на выявленные нарушения.

Стоит отметить, что согласно указу Госспецсвязи становится органом, ответственным за сохранность резервных копий информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов.

Как сообщал MIGnrews.com.ua,  27 июня в Национальную полицию Украины поступило 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров.

Теги материала: Петр Порошенко, кибербезопасность, указ, СНБО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ расследует несколько покушений на Порошенко
Важное
СБУ расследует несколько покушений на Порошенко
Порошенко прокомментировал ДТП с участием бизнесмена Дыминского
Важное
Порошенко прокомментировал ДТП с участием бизнесмена Дыминского
Порошенко: Украина сказала окончательное прощай российской империи
Важное
Порошенко: Украина сказала окончательное прощай российской империи
Порошенко: Развитие сельских школ является приоритетной задачей
Важное
Порошенко: Развитие сельских школ является приоритетной задачей
Рабинович: Коррупция во время войны - это мародерство
Важное
Рабинович: Коррупция во время войны - это мародерство
Порошенко рассказал, сколько в текущем году потратят на строительство дорог на Донбассе
Важное
Порошенко рассказал, сколько в текущем году потратят на строительство дорог на Донбассе

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика