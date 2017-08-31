Макрон: Франция не позволит, чтобы Путину все "сошло с рук"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что имеет большие разногласия со своим российским коллегой Владимиром Путиным насчет Украины и "не позволит, чтобы ему все сошла с рук". Об этом сообщает Reuters.
"Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно", - указал он.
После чего сообщил о наличии разногласий с Путиным.
"Касательно Украины у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук", - добавил Макрон.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоены тем, что ситуация с безопасностью на востоке Украины значительно не улучшилась, и призвали Украину и РФ соблюдать обязательства относительно Донбасса.