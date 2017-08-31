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Япония призвала США помочь усилить санкции против Северной Кореи
31.08.2017 09:28

Япония призвала США помочь усилить санкции против Северной Кореи

Япония попросила Соединенные Штаты Америки предложить Организации Объединенных Наций новые санкции Совета безопасности в отношении Корейской народно-демократической республики, которые могут ударить по поставкам нефти и экспорту текстиля. Об этом сообщает Reuters.

Обычно США разрабатывают резолюции о введении санкции касательно Северной Кореи в связи с ее ядерным вооружением, после чего проводят переговоры с союзником Пхеньяна - Китайской Народной Республикой, затем привлекают остальных 13 членов совета к разработке документа.

Однако теперь посол Японии в Организации Объединенных Наций Коро Бешо заявил, что Токио устроит "сильная резолюция" в отношении Корейской народно-демократической республики.

"Мы точно обсудим этот вопрос с США", - сказал он.

В свою очередь, представитель миссии США в ООН указал, что Соединенные Штаты Америки и Япония проводят тесные обсуждения Северной Кореи, но над новой резолюцией пока не работают.

Дипломаты считают, что, скорее всего, Китай и Российская Федерация будут противодействовать новым санкциям, имея право вето, особенно учитывая, что накануне в отношении Корейской народно-демократической республики ввели новые санкции.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын заявил, что последний запуск баллистической ракеты был "прелюдией к военным операциям в Гуаме".

Теги материала: Япония, ООН, Совет Безопасности, США, КНДР, санкции
Новости СМИ2
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