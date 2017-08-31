Новиков: Политзаключенного Клыха удерживают в Магнитогорске

Политзаключенный Станислав Клых в настоящее время находится в городе Магнитогорск в Российской Федерации, а не в Челябинске. Об этом сообщает адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook.
"По последней информации Станислав Клых находится в больнице в Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Родным официально не сообщали, почему Клыха перевели туда, и какой у него диагноз.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, мать украинца Станислава Клыха Тамара Клых заявила, что родные осужденного в Российской Федерации гражданина Украины не знают ничего о его местонахождении.
Напомним, что адвокат украинского политзаключенного Станислава Клыха, незаконно приговоренного к 20 лет тюрьмы в Российской Федерации, не знает, где удерживают его подзащитного.