Новиков: Политзаключенного Клыха удерживают в Магнитогорске

MIGnews.com.ua

Политзаключенный Станислав Клых в настоящее время находится в городе Магнитогорск в Российской Федерации, а не в Челябинске. Об этом сообщает адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook.

"По последней информации Станислав Клых находится в больнице в Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Родным официально не сообщали, почему Клыха перевели туда, и какой у него диагноз.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, мать украинца Станислава Клыха Тамара Клых заявила, что родные осужденного в Российской Федерации гражданина Украины не знают ничего о его местонахождении .