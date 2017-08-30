Украина потребовала от Еврокомиссии разъяснений из-за заявления Юнкера

MIGnews.com.ua

Представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий потребовал от президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера объяснить его высказывание о том, что Украины нет ни в ЕС, ни в НАТО, пишет УНИАН .

По словам украинского дипломата, российские СМИ использовали данное высказывание для дискредитации Украины, и это как раз накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе. Я также привлек внимание к фактическим словам президента Украины Петра Порошенко о неизменности стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Якобы сказанное (Порошенко, - ред.) о том, что Украина уже в ЕС и НАТО, не соответствует действительности. Поэтому своим коллегам в Еврокомиссии я выразил обеспокоенность, потому что слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса", - отметил Точицкий.

При этом он подчеркнул, что подобные заявления подрывают и уровень доверия и серьезный уровень сотрудничества.

"Мы должны дождаться официальных разъяснений, но свою обеспокоенность мы выразили", - заявил Точицкий.