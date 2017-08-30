Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
СБУ готовит документы на выдворение из Украины журналистки РФ Курбатовой
30.08.2017 17:45

СБУ готовит документы на выдворение из Украины журналистки РФ Курбатовой

Служба безопасности Украины готовит документы для официального выдворения из страны журналистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала Гитлянская.

При этом в комментариях пресс-секретарь добавила: "Удачи!"

Стоит отметить, что накануне российские СМИ сообщили о похищении Анны Курбатовой. Через некоторое время в эфире российского "Первого канала" заявили, что Курбатову задержали в Киеве сотрудники СБУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, журналистка Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Тамара Нерсесьян была выдворена из Украины

Теги материала: СБУ, Гитлянская, Россия, журналист
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [23] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко: Украина сказала окончательное прощай российской империи
Важное
Порошенко: Украина сказала окончательное прощай российской империи
Волкер: Русскоязычное население страдает только на подконтрольной силам РФ территории
Важное
Волкер: Русскоязычное население страдает только на подконтрольной силам РФ территории
СМИ: Россия не сообщила ООН о почти 60% своих военных расходов
Важное
СМИ: Россия не сообщила ООН о почти 60% своих военных расходов
Стало известно, когда ЕС начнет дебаты по продлению санкций против России
Важное
Стало известно, когда ЕС начнет дебаты по продлению санкций против России
В Мининформполитики отреагировали на запрет въезда в Украину двум испанским журналистам
Важное
В Мининформполитики отреагировали на запрет въезда в Украину двум испанским журналистам
Юнкер: Украина далека от членства в ЕС и НАТО
Важное
Юнкер: Украина далека от членства в ЕС и НАТО

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика