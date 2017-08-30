СБУ готовит документы на выдворение из Украины журналистки РФ Курбатовой

Служба безопасности Украины готовит документы для официального выдворения из страны журналистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.
"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала Гитлянская.
При этом в комментариях пресс-секретарь добавила: "Удачи!"
Стоит отметить, что накануне российские СМИ сообщили о похищении Анны Курбатовой. Через некоторое время в эфире российского "Первого канала" заявили, что Курбатову задержали в Киеве сотрудники СБУ.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, журналистка Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Тамара Нерсесьян была выдворена из Украины.