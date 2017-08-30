СБУ готовит документы на выдворение из Украины журналистки РФ Курбатовой

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины готовит документы для официального выдворения из страны журналистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала Гитлянская.

При этом в комментариях пресс-секретарь добавила: "Удачи!"

Стоит отметить, что накануне российские СМИ сообщили о похищении Анны Курбатовой. Через некоторое время в эфире российского "Первого канала" заявили, что Курбатову задержали в Киеве сотрудники СБУ.