Порошенко прокомментировал ДТП с участием бизнесмена Дыминского

MIGnews.com.ua

Правоохранители Украины должны расследовать любое совершенное преступление прозрачно и не взирая на статус подозреваемого. Таким образом президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ДТП с участием бизнесмена Петра Дыминского.

"Дело, насколько мне известно, вытребовано в Киев. Я думаю, что это добавит объективности всем процессам", - заявил украинский лидер во время визита во Львовскую область.

Вместе с тем президент выразил уверенность, что расследование по делу об этом ДТП будет проходить объективно.

"Расследование любого ДТП, в том числе и этого резонансного преступления, должно происходить абсолютно прозрачно и независимо от статуса того человека, который его совершил, он должен понести ответственность", - заявил глава украинского государства.

Напомним, 18 августа автомобиль из кортежа Петра Дыминского во Львовской области врезался в Opel, за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. В результате аварии женщина скончалась.

Ее родственники утверждают, что за рулем второго автомобиля находился именно Дыминский. Однако один из охранников бизнесмена, Андрей Борщ, сообщил полиции, что это он управлял автомобилем во время ДТП.