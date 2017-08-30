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Порошенко: Украина сказала окончательное прощай российской империи
30.08.2017 14:56

Порошенко: Украина сказала окончательное прощай российской империи

Украина обязательно станет успешной страной. Такое мнение выразил президент Петр Порошенко во время визита Львовскую область.

По словам главы украинского государства, он уверен, что Украина будет членов Европейского союза: "Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС, и это произойдет потому, что мы, в первую очередь, в это верим. И мы вместе меняем государство. Делаем Украину успешной".

Также украинский президент заявил, что многие люди не верят в успех нашей страны.

"Так же, как они не верили, когда я говорил, что мы ратифицируем Соглашение об ассоциации, что было главным требованием Революции достоинства. Несмотря на сумасшедшее противодействие России, референдумы, которые они организовывали, именно в этом году нам это удалось. Уже через два дня - 1 сентября у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу. 1 сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства - Соглашение об ассоциации с Европейским союзом", - отметил глава государства.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что Украина провела уже 144 реформы и тем самым .сказала окончательное прощай российской империи.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко заявил, что развитие школ в сельской местности является приоритетом в сфере образования.

Теги материала: Петр Порошенко, Украина, Евросоюз, реформы, Россия
Новости СМИ2
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