Депутат Ровенского горсовета попался на взятке в $5 тысяч

MIGnews.com.ua

В Ровно на взятке в пять тысяч долларов задержали депутата Владимира Кудрина, сообщает Рівне Вечірнє .

По полученным данным, задержание было произведено сотрудниками Службы безопасности Украины во вторник, 29 августа.

Отмечается, что депутат требовал деньги от застройщика, который строит дом на берегу Басового Кута.

Стоит отметить, что Владимир Кудрин является депутатом Ровенского городского совета от Радикальной партии Олега Ляшко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины, прокуратура и Национальная полиция задержали декана одного из высших учебных заведений Ровно во время получения взятки.