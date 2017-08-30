Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Депутат Ровенского горсовета попался на взятке в $5 тысяч
30.08.2017 14:19

Депутат Ровенского горсовета попался на взятке в $5 тысяч

В Ровно на взятке в пять тысяч долларов задержали депутата Владимира Кудрина, сообщает Рівне Вечірнє.

По полученным данным, задержание было произведено сотрудниками Службы безопасности Украины во вторник, 29 августа.

Отмечается, что депутат требовал деньги от застройщика, который строит дом на берегу Басового Кута.

Стоит отметить, что Владимир Кудрин является депутатом Ровенского городского совета от Радикальной партии Олега Ляшко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины, прокуратура и Национальная полиция задержали декана одного из высших учебных заведений Ровно во время получения взятки.

В Хмельницкой области сотрудники правоохранительных органов задержали на взятке в размере 50 тысяч долларов чиновника областного совета.

Теги материала: Ровно, депутат, взятка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Рабинович: Нигде в мире крысы и сыр не остаются вместе - а у нас так и происходит наверху власти!
Важное
Рабинович: Нигде в мире крысы и сыр не остаются вместе - а у нас так и происходит наверху власти!
Поляков заявил, что между ним и главой НАБУ существует личный конфликт
Важное
Поляков заявил, что между ним и главой НАБУ существует личный конфликт
Поляков заявил, что детективы НАБУ прослушивают охрану Порошенко
Важное
Эксклюзив  Поляков заявил, что детективы НАБУ прослушивают охрану Порошенко
Только четыре нардепа отправились на отдых в санатории Верховной Рады
Важное
Только четыре нардепа отправились на отдых в санатории Верховной Рады
Винные погреба, автомобили и дома Добкина оказались под арестом
Важное
Винные погреба, автомобили и дома Добкина оказались под арестом
Добкин готов являться на допросы в ГПУ по первому требованию
Важное
Добкин готов являться на допросы в ГПУ по первому требованию

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика