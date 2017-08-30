Порошенко: Развитие сельских школ является приоритетной задачей

MIGnews.com.ua

Развитие школ в сельской местности является приоритетом в сфере образования. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время визита во Львовскую область.

По словам украинского лидера, много лет в стране говорили, что "украинское село погибает и умирает, там нет работы и власть не знает решения проблемы".

"Мы демонстрируем кардинально другие подходы - в селе мы должны повысить качество образования, современные технологии, интернет, опыт лучших педагогов", - заявил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что уже осенью Верховная Рада Украины рассмотрит проект закона о реформе образования .