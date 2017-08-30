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Порошенко: Развитие сельских школ является приоритетной задачей
30.08.2017 13:46

Порошенко: Развитие сельских школ является приоритетной задачей

Развитие школ в сельской местности является приоритетом в сфере образования. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время визита во Львовскую область.

По словам украинского лидера, много лет в стране говорили, что "украинское село погибает и умирает, там нет работы и власть не знает решения проблемы".

"Мы демонстрируем кардинально другие подходы - в селе мы должны повысить качество образования, современные технологии, интернет, опыт лучших педагогов", - заявил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что уже осенью Верховная Рада Украины рассмотрит проект закона о реформе образования.

Ранее премьер-министр заявлял, что в проекте государственного бюджета на следующий год будет заложено повышение заработных плат преподавателям в учебных заведениях.

Теги материала: Петр Порошенко, образование, реформа, село
Новости СМИ2
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