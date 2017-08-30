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Мининформполитики обнародовало доказательства участия военных РФ в агрессии на Донбассе
30.08.2017 13:08

Мининформполитики обнародовало доказательства участия военных РФ в агрессии на Донбассе

Проект InformNapalm предоставил подтверждения того, что российские военные участвуют в агрессии Кремля на Донбассе и в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, передает РБК-Украина.

Волонтеры создали отчет, используя информацию из открытых источников.

"Сейчас идет работа над официальными письмами в СБУ и в Минюст, где специалисты работают над сбором материалов для обращения в международные суды. Например, в российском издании "Фонтанка" выходили статьи об участии наемников из частных российских военных компаний в боевых действиях на территории Украины и Сирии. Потери этих компаний не считаются как потери военного контингента, который полуофициально находится на территории страны", - рассказал заместитель руководителя Министерства информационной политики.

Золотухин добавил, что отчет будет передан в правоохранительные структуры.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Российская Федерация предоставила Организации Объединенных Наций отчет о военных расходах за 2016 год, однако раскрыла в нем только 42%  из них.

Теги материала: АТО, Донбасс, Мининформполитики
Новости СМИ2
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