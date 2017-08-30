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Верховная Рада может утвердить до 50 законопроектов уже этой осенью
30.08.2017 12:52

Верховная Рада может утвердить до 50 законопроектов уже этой осенью

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров Украины рассчитывает на то, что Верховная Рада Украины утвердит до 50 законопроектов уже этой осенью. Такое заявление он сделал в среду, 30 августа, в ходе заседания правительства.

"Есть порядка 50 законопроектов, которые возможно утвердить в парламенте уже этой осенью, которые значительно изменят ситуацию в стране в лучшую сторону... Это пенсионная реформа, медицинская реформа, реформа образования, электронные доверительные услуги и международные стандарты финансовой отчетности", - сказал он.

Гройсман добавил, что указанные документы уже готовы к утверждению в первом и втором чтениях, в связи с чем их могут принять уже осенью.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадима Денисенко назначат представителем правительства в Верховной Раде Украины.

Теги материала: Кабмин, Верховная Рада, Владимир Гройсман, законопроект
Новости СМИ2
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