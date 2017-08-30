Верховная Рада может утвердить до 50 законопроектов уже этой осенью

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров Украины рассчитывает на то, что Верховная Рада Украины утвердит до 50 законопроектов уже этой осенью. Такое заявление он сделал в среду, 30 августа, в ходе заседания правительства.

"Есть порядка 50 законопроектов, которые возможно утвердить в парламенте уже этой осенью, которые значительно изменят ситуацию в стране в лучшую сторону... Это пенсионная реформа, медицинская реформа, реформа образования, электронные доверительные услуги и международные стандарты финансовой отчетности", - сказал он.

Гройсман добавил, что указанные документы уже готовы к утверждению в первом и втором чтениях, в связи с чем их могут принять уже осенью.