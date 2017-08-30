Гройсман назвал имя нового представителя правительства в Верховной Раде

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадима Денисенко назначат представителем правительства в Верховной Раде Украины, передает РБК-Украина .

"Мы сегодня тоже примем решение о представителе правительства в Верховной Раде. Мы провели консультации с коллегами-чиновниками и приняли решение, что это будет народный депутат Украины Вадим Денисенко", - сказал он.

Кроме того, Гройсман указал, что представитель правительства будет усиливать коммуникацию между Кабинетом министров и Верховной Радой.