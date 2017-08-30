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Гройсман назвал имя нового представителя правительства в Верховной Раде
30.08.2017 12:18

Гройсман назвал имя нового представителя правительства в Верховной Раде

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадима Денисенко назначат представителем правительства в Верховной Раде Украины, передает РБК-Украина.

"Мы сегодня тоже примем решение о представителе правительства в Верховной Раде. Мы провели консультации с коллегами-чиновниками и приняли решение, что это будет народный депутат Украины Вадим Денисенко", - сказал он.

Кроме того, Гройсман указал, что представитель правительства будет усиливать коммуникацию между Кабинетом министров и Верховной Радой.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что уже осенью Верховная Рада Украины рассмотрит проект закона о реформе образования. Отсутствие изменений "будет очень дорого стоить". В этом контексте Гройсман отметил, что если реформа начнет работать в школах в этом году, то первые результате будут видны только через 12 лет.

Теги материала: Кабмин, Верховная Рада, Владимир Гройсман, представитель
Новости СМИ2
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