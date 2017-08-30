Волкер: Русскоязычное население страдает только на подконтрольной силам РФ территории

MIGnews.com.ua

Спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер считает, что русскоязычные граждане Украины страдают только на тех территориях, которые находятся под контролем сил Российской Федерации, сообщает DW .

"Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, - это область под контролем российских сил", - сказал он.

Волкер уверен, что лучшим вариантом для обеспечения безопасности населения является отсутствие российских сил.

"Мы договорились подумать о сценариях обеспечения безопасности, а также поговорили о политическом процессе", - указал он.

Также специальный представитель высказался касательно слов российской стороны о "свежих идеях и подходах" после его встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым. Он назвал встречу конструктивной, однако добавил, что по некоторым темам сторонам не удалось прийти к согласию.

"Прежде всего, нам удалось достичь согласия в том, что нынешнее положение дел не устраивает никого. Это плохо для России, плохо для Украины и для людей в Донбассе. И ситуация, вероятно, будет только ухудшаться. Поэтому здесь срочно нужно что-то менять", - заявил Волкер.