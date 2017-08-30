СМИ: Россия не сообщила ООН о почти 60% своих военных расходов

MIGnews.com.ua

Российская Федерация предоставила Организации Объединенных Наций отчет о военных расходах за 2016 год, однако раскрыла в нем только 42% из них, передает РБК .

Согласно отчету военные расходы страны по сравнению с прошлым годом уменьшились на 29%, составив два триллиона рублей (приблизительно 34 миллиарда долларов).

Так, в прошлом году Российская Федерация сообщала, что в 2015 году на военные расходы потрачено 2,9 триллиона рублей (51 миллиард долларов), что примерно совпадало с действительностью. В этот раз поданная в ООН оценка на 83% отличается от расходов бюджета на оборону.

Сообщается, что стандарт ООН предполагает, что страны отчитываются в расходах на содержание воинского состава, на операции и техническое обслуживание, закупки и создание вооружений, исследования и разработки. В военные расходы входят "все финансовые ресурсы, которые государство тратит на нужды и функции его вооруженных сил".

Заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин рассчитал, что в 2016 году суммарные военные расходы бюджета Российской Федерации составили 4,93 триллиона рублей (85 миллиардов долларов) - 5,7% ВВП. Таким образом, в отчете, который подала Россия в ООН, цифры занижены более чем в два раза.

Источник, знакомый с распределением федерального бюджета, заявил, что такой разрыв можно объяснить секретной частью бюджета.

"Есть открытая часть бюджета, а есть закрытая. Минобороны отчитывается по закрытой части бюджета вплоть до копейки перед Счетной палатой, Минфином и другими ведомствами. Но закрытая часть бюджета никогда в открытый доступ не попадает", - указал он.

В ООН рекомендуют странам, подающим отчеты, предоставлять пояснения к цифрам, однако Российская Федерация таких пояснений не дает.