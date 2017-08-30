Стало известно, когда ЕС начнет дебаты по продлению санкций против России

MIGnews.com.ua

Дебаты по продлению санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма еще на полгода будут назначены Европейским союзом на следующей неделе. Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Должностные лица Европейского союза на следующей неделе проведут дебаты по продлению санкций против 153 физических лиц и 40 компаний из России. Окончательный срок: 15 сентября", - говортся в сообщении.

Как известно, в июне Европейский союз официально продлил санкции против Российской Федерации до 31 января 2018 года.