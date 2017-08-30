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Стало известно, когда ЕС начнет дебаты по продлению санкций против России
30.08.2017 10:44

Стало известно, когда ЕС начнет дебаты по продлению санкций против России

Дебаты по продлению санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма еще на полгода будут назначены Европейским союзом на следующей неделе. Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Должностные лица Европейского союза на следующей неделе проведут дебаты по продлению санкций против 153 физических лиц и 40 компаний из России. Окончательный срок: 15 сентября", - говортся в сообщении.

Как известно, в июне Европейский союз официально продлил санкции против Российской Федерации до 31 января 2018 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ограничительные меры в отношении России снимут только в том случае, если Донбасс будет вновь подконтролен Украине.

Теги материала: Европейский союз, Украина, Крым, санкции, дебаты, Россия
Новости СМИ2
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