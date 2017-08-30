Пхеньян заявил, что следующая ракета полетит на Гуам

Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын заявил, что последний запуск баллистической ракеты был "прелюдией к военным операциям в Гуаме", передает BBC.
"Последние обучение по запуску баллистических ракет в условиях, отвечающих военном времени, - это первый шаг военной операции Корейской народной армии в тихоокеанском регионе и содержательная прелюдия в действиях по сдерживанию Гуама", - сказал он.
Как известно, в ночь на вторник, 29 августа, Пхеньян запустил еще одну ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо, после чего упала в море. При запуске присутствовал лидер Северной Кореи.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провел раздельные телефонные переговоры с руководителями Министерств иностранных дел Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва.