Тиллерсон обсудил с дипломатами Японии и Южной Кореи усиление давления на КНДР

MIGnews.com.ua

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провел раздельные телефонные переговоры с руководителями Министерств иностранных дел Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва, передает РИА Новости .

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг последнего ракетного запуска Корейской народно-демократической республики.

"Они согласились в том, что этот запуск был эскалацией провокаций Северной Кореи и показал опасность угрозы, которую представляет Северная Корея Соединенным Штатам, Японии, Республике Корея и странам по всему миру", - говорится в сообщении.

Кроме того, она добавила, что Тиллерсон заверил союзников в том, что Соединенные Штаты Америки планируют защищать их.

"Госсекретарь Тиллерсон договорился с двумя министрами продолжать тесную координацию в усилиях по повышению давления на Северную Корею с тем, чтобы показать режиму, что его постоянные нарушения резолюций СБ ООН будут иметь результатом лишь осуждение и изоляцию со стороны международного сообщества", - уточнила она.