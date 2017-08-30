Внутри Евросоюза могут ввести постоянные пограничные проверки

MIGnews.com.ua

Комиссар Европейского союза по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос заявил, что внутри Европейского союза могут быть введены пограничные проверки в рамках антитеррористической борьбы, сообщает DW .

"Безопасность европейцев должна иметь приоритет, и мы в Еврокомиссии думаем над тем, следует ли нам поменять нынешние правила в соответствии с новой ситуацией", - сказал он.

Также он отметил, что подобные проверки, возможно, введут из соображений безопасности, добавив, что находится в постоянном контакте с министерствами внутренних дел стран-членов Европейского союза и "открыт для новых предложений".

"Мы должны отличать внутриевропейские проверки, которые связаны с миграционным кризисом 2015-2016 годов, от тех, которые будут введены из соображений безопасности", - указал комиссар Европейского союза.