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В Британии заявили о хорошем положении страны на переговорах о Brexit
29.08.2017 21:06

В Британии заявили о хорошем положении страны на переговорах о Brexit

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявил, что страна чувствует себя в хорошей позиции на переговорах с Европейским союзом касательно Brexit, и до октября намерена начать обсуждение своих будущих отношений с Евросоюзом. Об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем, что мы находимся в хорошем положении, и мы хотели бы перейти к обсуждению наших будущих отношений", - сказал он.

Помимо этого, на этой неделе Великобритания и Европейский союз проводят третий раунд переговоров, в рамках которых решают вопрос граждан Евросоюза и Британии, живущих за границей, финансового урегулирования и границы Ирландии и Северной Ирландии.

"Как заявил Дэвид Дэвис, мы считаем, что нам нужно, чтобы ЕС демонстрировал несколько больше фантазии и гибкости, когда речь идет об этих дискуссии ... Мы стремимся до октябрьского Совета ЕС согласиться, что мы можем перейти к разговору о наших будущих отношениях", - указал пресс-секретарь.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Великобритания предложила начать следующий этап переговоров с Европейским союзом по выходу страны из его состава.

Теги материала: Великобритания, Европейский союз, Brexit, переговоры
Новости СМИ2
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