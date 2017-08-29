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В Харькове судья осталась без работы из-за арестов во время Майдана
29.08.2017 18:49

В Харькове судья осталась без работы из-за арестов во время Майдана

Судья Червонозаводского районного суда города Харькова Марина Миндарева была уволена за существенные нарушения законодательства, которые она допустила во время рассмотрения дел о наложении административных взысканий на лиц, участвовавших в массовых акциях в период Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Рассмотрение вопроса об увольнении состоялось во вторник, 29 августа, на основании п.3 ч.6 ст.126 Конституции Украины в соответствии с решением Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 20 февраля 2017 № 283 / 2дп / 15-17.

Миндарева вынесла ряд решений об аресте участников акций протеста на 15 суток 20 февраля.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, расследование расстрелов активистов во время событий на Евромайдане может закончиться к концу 2017 года.

Теги материала: суд, увольнение, Харьков, судья
Новости СМИ2
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