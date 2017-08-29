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Макрон решил реформировать ЕС
29.08.2017 18:17

Макрон решил реформировать ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в конце сентября текущего года представить предложения по развитию Европейского союза. Об этом французский лидер заявил во время встречи с французскими послами, пишет УНИАН.

Макрон отметил, что в Париже разработали "конкретные" инициативы в десяти тематических областях, которые должны пробудить у европейских государств новые "амбиции" и сделать европейское сообщество вновь привлекательным в глазах его жителей.

Стоит отметить, что первоочередные меры будут направлены на укрепление экономического и валютного союзов ЕС, гармонизацию социальной и фискальной политики в странах-членах ЕС, выработку совместной оборонной стратегии, общего курса в отношении беженцев и подходов к вопросам изменения климата и энергетики.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Великобритания предложила начать следующий этап переговоров с Европейским союзом по выходу страны из его состава.

Теги материала: Эммануэль Макрон, Франция, Евросоюз, реформирование
Новости СМИ2
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