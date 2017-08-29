Макрон решил реформировать ЕС

MIGnews.com.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в конце сентября текущего года представить предложения по развитию Европейского союза. Об этом французский лидер заявил во время встречи с французскими послами, пишет УНИАН .

Макрон отметил, что в Париже разработали "конкретные" инициативы в десяти тематических областях, которые должны пробудить у европейских государств новые "амбиции" и сделать европейское сообщество вновь привлекательным в глазах его жителей.

Стоит отметить, что первоочередные меры будут направлены на укрепление экономического и валютного союзов ЕС, гармонизацию социальной и фискальной политики в странах-членах ЕС, выработку совместной оборонной стратегии, общего курса в отношении беженцев и подходов к вопросам изменения климата и энергетики.