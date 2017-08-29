Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В Мининформполитики отреагировали на запрет въезда в Украину двум испанским журналистам
29.08.2017 18:09

В Мининформполитики отреагировали на запрет въезда в Украину двум испанским журналистам

Министерство информационной политики заявило, что обеспокоено ситуацией, которая сложилась вокруг представителей средств массовой информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такое заявление Министерства информационной политики связано с решением Службы безопасности Украины о запрете въезда на территорию государства двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэля Анхель Састре.

Представители ведомства направили обращение в соответствующие силовые органы, включая Службу безопасности Украины, с просьбой предоставить детальное разъяснение.

"Напомним, свобода слова и защите прав журналистов - приоритет работы МИП", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины выслала из страны двоих испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхель Састре. Работникам испанских СМИ запрещено въезжать на территорию Украины.

Теги материала: Украина, Испания, Мининформполитики, СБУ, журналист
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину
Важное
СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину
Испания призвала Каталонию отказаться от референдума о независимости
Важное
Испания призвала Каталонию отказаться от референдума о независимости
Скандал с ракетными двигателями: СБУ поделилось "шпионским" видео ареста граждан КНДР
Важное
Скандал с ракетными двигателями: СБУ поделилось "шпионским" видео ареста граждан КНДР  Видеорепортаж
В СБУ заявили, что следят за обходом блокировки российских соцсетей
Важное
В СБУ заявили, что следят за обходом блокировки российских соцсетей
Суд избрал Шабунину меру пресечения
Важное
Суд избрал Шабунину меру пресечения
Шабунин может получить пять лет тюрьмы за избиение журналиста
Важное
Шабунин может получить пять лет тюрьмы за избиение журналиста

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика