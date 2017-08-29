В Мининформполитики отреагировали на запрет въезда в Украину двум испанским журналистам

Министерство информационной политики заявило, что обеспокоено ситуацией, которая сложилась вокруг представителей средств массовой информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Такое заявление Министерства информационной политики связано с решением Службы безопасности Украины о запрете въезда на территорию государства двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэля Анхель Састре.
Представители ведомства направили обращение в соответствующие силовые органы, включая Службу безопасности Украины, с просьбой предоставить детальное разъяснение.
"Напомним, свобода слова и защите прав журналистов - приоритет работы МИП", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины выслала из страны двоих испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхель Састре. Работникам испанских СМИ запрещено въезжать на территорию Украины.