В Мининформполитики отреагировали на запрет въезда в Украину двум испанским журналистам

MIGnews.com.ua

Министерство информационной политики заявило, что обеспокоено ситуацией, которая сложилась вокруг представителей средств массовой информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такое заявление Министерства информационной политики связано с решением Службы безопасности Украины о запрете въезда на территорию государства двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэля Анхель Састре.

Представители ведомства направили обращение в соответствующие силовые органы, включая Службу безопасности Украины, с просьбой предоставить детальное разъяснение.

"Напомним, свобода слова и защите прав журналистов - приоритет работы МИП", - говорится в сообщении.