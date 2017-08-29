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Украина осудила запуск межконтинентальной ракеты КНДР
29.08.2017 17:51

Украина осудила запуск межконтинентальной ракеты КНДР

Министерство иностранных дел Украины осудило запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей, отметив, что он представлял серьезную угрозу для Японии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Таким образом, Украина присоединилась к остальным странам, выступившим с осуждением опасной деятельности Пхеньяна, призвав правительство Корейской народно-демократической республики прекратить провокации и начать диалог с мировым сообществом. При другом исходе санкции Совета Безопасности должны быть дополнены и усилены.

"Он стал вызовом всем государствам региона и региональной стабильности, поскольку полностью противоречит мирным дипломатическим путям урегулирования проблемы безопасности на Корейском полуострове. Продолжение Пхеньяном таких запусков является сознательным и систематическим нарушением международного права и ряда соответствующих резолюций СБ ООН по северокорейской ракетной программы, особенно после единогласного принятия резолюции СБ ООН 2371 (2017)", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Соединенные Штаты Америки рассматривают все возможные варианты в качестве ответной меры на запуск ракеты КНДР в сторону Японии.

Теги материала: Украина, МИД, КНДР, ракета, запуск
Новости СМИ2
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