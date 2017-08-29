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Юнкер: Украина далека от членства в ЕС и НАТО
29.08.2017 17:41

Юнкер: Украина далека от членства в ЕС и НАТО

Украины нет ни в Европейском союзе, ни в НАТО. Такое заявление сделал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время конференции послов ЕС в Брюсселе, пишет Корреспондент.

По словам европейского политика, он не согласен с тем, что Киев близок к членству в ЕС и НАТО.

"В настоящее время в мире 60 войн, и ни одной из них - в Европе, если не считать Украину. Однако Украина сейчас не является европейской страной, в смысле членства в ЕС. Я знаю, что недавно мой друг Порошенко сказал: смотрите, Украина - это почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент ее нет ни там, ни там, и важно это понимать", - заявил Юнкер.

При этом он подчеркнул, что в Европе должны задуматься об улучшении отношений с РФ. В этом контексте Юнкер отметил, что обе стороны должны приложить к этому усилия.

"Европейская безопасность невозможна без участия России. 5,5 миллионов квадратных километров - это площадь ЕС, 17,миллионов квадратных километров - площадь России. Еще вопросы есть?" - заявил глава Еврокомиссии.

В этом контексте он заверил, что ЕС не хочет отказываться от своих принципов и ценностей. Однако, по словам Юнкера, в вопросе Крыма России и ЕС необходимо найти общий язык.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения Альянса с Российской Федерацией находятся в наиболее сложной фазе со времен холодной войны.

Теги материала: Жан-Клод Юнкер, Украина, членство, Евросоюз, НАТО, Россия
Новости СМИ2
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