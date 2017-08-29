Луценко похвастался задержанием Мультика в Николаеве

MIGnews.com.ua

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности задержали в Николаеве пять человек по подозрению в создании преступной организации. Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По данным генпрокурора, среди задержанных Михаил Титов, также известный как Мультик.

"Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств, - написал генпрокурор. - При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области".

Вместе с тем Луценко подчеркнул: Как я и обещал - на территории Николаевской области о мультике должны вспоминать только дети перед сном.