В Минсоцполитики назвали максимальную пенсию в Украине

MIGnews.com.ua

Заместитель руководителя Министерства социальной политики Николай Шамбир заявил, что в настоящее время максимальная пенсия в Украине составляет 10 тысяч 740 гривен. Об этом сообщает Укринформ .

"На сегодняшний день максимальная пенсия составляет 10 тысяч 740 гривен", - сказал он.

Шамбир указал, что, начиная с 2011 года, нет ни одной пенсии, которая назначалась бы в размере больше, чем указанная сумма.

"Есть пенсии, назначенные до этого. Они несколько больше, но, опять же, - смотря у кого", - уточнил он.

Когда журналисты упомянули высокие пенсии судей, заместитель министра ответил "Еще раз хочу сказать, что пенсий у нас нет больше 10 тысяч 740 гривен. У судей есть такая выплата как ежемесячное пожизненное денежное содержание. Но это не пенсия. Я согласен, что вопрос есть, но сегодня уважаемые депутаты приняли такой закон. Другого ничего не могу сказать".