В Минсоцполитики назвали максимальную пенсию в Украине

Заместитель руководителя Министерства социальной политики Николай Шамбир заявил, что в настоящее время максимальная пенсия в Украине составляет 10 тысяч 740 гривен. Об этом сообщает Укринформ.
"На сегодняшний день максимальная пенсия составляет 10 тысяч 740 гривен", - сказал он.
Шамбир указал, что, начиная с 2011 года, нет ни одной пенсии, которая назначалась бы в размере больше, чем указанная сумма.
"Есть пенсии, назначенные до этого. Они несколько больше, но, опять же, - смотря у кого", - уточнил он.
Когда журналисты упомянули высокие пенсии судей, заместитель министра ответил "Еще раз хочу сказать, что пенсий у нас нет больше 10 тысяч 740 гривен. У судей есть такая выплата как ежемесячное пожизненное денежное содержание. Но это не пенсия. Я согласен, что вопрос есть, но сегодня уважаемые депутаты приняли такой закон. Другого ничего не могу сказать".
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада осенью поддержит пенсионную реформу.