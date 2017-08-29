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Делегация НАТО проверит украинскую армию
29.08.2017 16:26

Делегация НАТО проверит украинскую армию

Делегация Североатлантического альянса проверит вооруженные силы Украины. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

По данным главного украинского оборонного ведомства, в настоящее время в Киеве с визитом находится представитель Департамента оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дэвид Браун.

По итогам проверки в НАТО оценят имеющиеся ресурсы.

Речь идет о комплексном видении того, что есть в наличии, которые перед нами задачи стоят. Это даст возможность проработать ответы на те сценарии, которые могут возникнуть в будущем, - отметил Браун.

Также было сказано, что в настоящее время разрабатывают пособие для оценки сил с помощью которого будут готовиться рекомендации по критически важным вопросам для балансировки оборонного планирования, оценки наличия ресурсов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что заработная плата украинских военнослужащих должна соответствовать стандартам НАТО

Теги материала: НАТО, ВСУ, Минобороны, проверка, украинские военные
Новости СМИ2
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