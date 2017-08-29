Делегация НАТО проверит украинскую армию

MIGnews.com.ua

Делегация Североатлантического альянса проверит вооруженные силы Украины. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

По данным главного украинского оборонного ведомства, в настоящее время в Киеве с визитом находится представитель Департамента оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дэвид Браун.

По итогам проверки в НАТО оценят имеющиеся ресурсы.

Речь идет о комплексном видении того, что есть в наличии, которые перед нами задачи стоят. Это даст возможность проработать ответы на те сценарии, которые могут возникнуть в будущем, - отметил Браун.

Также было сказано, что в настоящее время разрабатывают пособие для оценки сил с помощью которого будут готовиться рекомендации по критически важным вопросам для балансировки оборонного планирования, оценки наличия ресурсов.