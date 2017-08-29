Трамп о запуске ракеты КНДР: Пхеньян продемонстрировал неуважение к соседям

Соединенные Штаты Америки рассматривают все возможные варианты в качестве ответной меры на запуск ракеты КНДР в сторону Японии. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет УНИАН.
По словам американского лидера, запуск Пхеньяном ракеты продемонстрировал неуважение КНДР к соседям, всем членам Организации Объединенных Наций и "минимальным стандартам приемлемого международного поведения".
"Угрожающие и дестабилизирующие действия только усиливают изоляцию КНДР в регионе и во всем мире. Все варианты рассматриваются", - заявил Трамп.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Пхеньян осуществил запуск ракеты в сторону Японии в ночь на 29 августа. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск ракеты и призвал Пхеньян отказаться от своих ракетных программ.