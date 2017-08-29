Суд отклонил иск о взыскании $5 млн с "Укрзализныци"

MIGnews.com.ua

Иск ООО "Нистас-Украина" к ПАО "Укрзализныця" о взыскании более пяти миллионов долларов был отклонен Высшим хозяйственным судом Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Органами прокуратуры путем вступления в дело по иску ООО "Нистас-Украина к ПАО "Укрзализныця" о взыскании убытков предупреждено безосновательное взыскание с государственного предприятия средств", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что коммерческая структура обратилась в суд, чтобы взыскать средства с государственного предприятия, обосновав иск тем, что у компании образовался долг перед ООО "Ballaugh Management" в результате несвоевременного расчета государственного предприятия по договору поставки от 7 марта 2007 года.