СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины выслала из страны двоих испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхель Састре. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, пишет УНИАН .

При этом Гитлянская подчеркнула, что работникам испанских СМИ запрещено въезжать на территорию Украины.

"Да, это правда, им (Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхеля Састре, - ред.) был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях. Никаких списков мы не вели и не ведем", - заявила пресс-секретарь СБУ.

Стоит отметить, что накануне испанские СМИ сообщили о том, что из Украины выдворили Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре. Их почти 20 часов держали в аэропорту Киева. В 2015 году этим двоим журналистам запретили до 2020 года въезд в Украину. После протестов со стороны испанских властей санкции в отношении европейских журналистов отменили, однако Памплиеге и Састре все равно отказали во въезде.