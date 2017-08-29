Меркель рассказала, когда с России снимут санкции

Ограничительные меры в отношении России снимут только в том случае, если Донбасс будет вновь подконтролен Украине. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель во время ежегодной пресс-конференции в Берлине, пишет Корреспондент.
По словам канцлера ФРГ, санкции с РФ снимут только после выполнения Минских соглашений.
"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", - подчеркнула Меркель.
В этом контексте немецкий политик подчеркнула, что снятие санкций положительно отразится как на российской, так и на немецкой экономике.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер заявил, что решение украинского конфликта позволит наладить отношения США и России.