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Меркель рассказала, когда с России снимут санкции
29.08.2017 13:48

Меркель рассказала, когда с России снимут санкции

Ограничительные меры в отношении России снимут только в том случае, если Донбасс будет вновь подконтролен Украине. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель во время ежегодной пресс-конференции в Берлине, пишет Корреспондент.

По словам канцлера ФРГ, санкции с РФ снимут только после выполнения Минских соглашений.

"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", - подчеркнула Меркель.

В этом контексте немецкий политик подчеркнула, что снятие санкций положительно отразится как на российской, так и на немецкой экономике.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер заявил, что решение украинского конфликта позволит наладить отношения США и России.

Теги материала: Ангела Меркель, ФРГ, Украина, Донбасс, санции, Россия
Новости СМИ2
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