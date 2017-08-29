Луценко: Законопроект о реинтеграции Донбасса фактически завершен

MIGnews.com.ua

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила. что проект закона о реинтеграции Донбасса завершен и рассмотрен на 99,9%, пишет РБК-Украина.

По словам Луценко, украинские парламентарии смогут услышать некоторые моменты из закона во время обращения Петра Порошенко к Верховной Раде.

"Он (проект закона, - ред.) является полноценным. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты из этого закона будут также и в послании президента к Верховной Раде", - заявила Ирина Луценко.