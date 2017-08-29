Волкер: Мы не будем договариваться с Россией за спинами украинцев

Соединенные Штаты Америки не намерены присоединяться к переговорам в нормандском формате. Такое заявление сделал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, пишет Deutsche Welle.
По словам американского дипломата, во время встречи с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, Вашингтон дал понять Москве, что поддерживает нормандский формат.
"США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в нормандском формате. Мы не имеем намерений становиться его частью или возглавлять его", - заявил Волкер.
Вместе с тем спецпредставитель по Украине отметил, что Америка не будет заключать с Россией отдельных соглашений относительно решения конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны.
"Этого совершенно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакого отдельного соглашения над головами украинцев или за спинами европейцев", - заверил Волкер.
По его словам, Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации президента США Дональд Трампа.
"Она является важной. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными. Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина также является важной", - констатировал дипломат.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что решение по Украине позволит наладить отношения США и России.