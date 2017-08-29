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Волкер: Мы не будем договариваться с Россией за спинами украинцев
29.08.2017 12:11

Волкер: Мы не будем договариваться с Россией за спинами украинцев

Соединенные Штаты Америки не намерены присоединяться к переговорам в нормандском формате. Такое заявление сделал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, пишет Deutsche Welle.

По словам американского дипломата, во время встречи с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, Вашингтон дал понять Москве, что поддерживает нормандский формат.

"США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в нормандском формате. Мы не имеем намерений становиться его частью или возглавлять его", - заявил Волкер.

Вместе с тем спецпредставитель по Украине отметил, что Америка не будет заключать с Россией отдельных соглашений относительно решения конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны.

"Этого совершенно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакого отдельного соглашения над головами украинцев или за спинами европейцев", - заверил Волкер.

По его словам, Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации президента США Дональд Трампа.

"Она является важной. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными. Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина также является важной", - констатировал дипломат.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что решение по Украине позволит наладить отношения США и России.

Теги материала: США, Россия, Украина, Донбасс, конфликт
Новости СМИ2
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