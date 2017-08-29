МИД ФР о запуске ракеты КНДР: санкции не действуют

Санкции в отношении Северной Кореи не действуют. Таким образом в министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали запуск ракет КНДР в сторону Японии.
"Если судить по тому, как в подобных ситуациях действовали коллеги из США и других стран, союзники США - конечно, можно ожидать новых шагов в направлении усиления санкционного режима. Но это не решит проблем. Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан ", - заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
По мнению российского дипломата, Совет Безопасности ООН уже не может принимать резолюции, которые не содержали бы положения о возможном начале военного решения проблемы на Корейском полуострове.
"И не содержали бы положения, которое исключало бы дополнительные односторонние санкции сверх тех, которые принимаются коллективно Совбезом ООН", - констатировал Рябков.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Пхеньян осуществил запуск ракеты в сторону Японии в ночь на 29 августа.