МИД ФР о запуске ракеты КНДР: санкции не действуют

MIGnews.com.ua

Санкции в отношении Северной Кореи не действуют. Таким образом в министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали запуск ракет КНДР в сторону Японии.

"Если судить по тому, как в подобных ситуациях действовали коллеги из США и других стран, союзники США - конечно, можно ожидать новых шагов в направлении усиления санкционного режима. Но это не решит проблем. Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан ", - заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

По мнению российского дипломата, Совет Безопасности ООН уже не может принимать резолюции, которые не содержали бы положения о возможном начале военного решения проблемы на Корейском полуострове.

"И не содержали бы положения, которое исключало бы дополнительные односторонние санкции сверх тех, которые принимаются коллективно Совбезом ООН", - констатировал Рябков.