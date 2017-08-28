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Порошенко рассказал, сколько в текущем году потратят на строительство дорог на Донбассе
28.08.2017 18:35

Порошенко рассказал, сколько в текущем году потратят на строительство дорог на Донбассе

Украина направит в текущем году 800 миллионов гривен на строительство дорог на Донбассе. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время визита в Донецкую область.

По словам украинского лидера, часть направленных на строительство дорог денег возьмут из доходов от таможенных сборов.

Также глава государства подчеркнул, что украинским властям, несмотря на военную агрессию РФ, удается постепенно развивать мирную жизнь на Донбассе.

"Очень важно, что в последнее время, мы на Донбасс ездим не только и не столько в связи с проверкой обороноспособности наших Вооруженных сил, а мы ездим демонстрировать важные шаги в возрождении Донбасса", - заявил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина увеличит объем восстановительных работ на Донбассе.

Теги материала: Петр Порошенко, Донбасс, строительство, дороги
Новости СМИ2
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